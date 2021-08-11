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İlçe jandarma komutanlığının bahçesi de, devriye araçları da sular altında kaldı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sel sebebiyle kent merkezi adeta göle döndü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sel sebebiyle kent merkezi adeta göle döndü. Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı'nın bahçesi de, devriye araçları da sel felaketi sebebiyle sular altında kaldı.


Kastamonu'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ilçede sel baskınları yaşandı. Devam eden yağışın etkili olduğu Bozkurt ilçesinde bazı köyler adeta göle dönerken, köprüler yıkıldı, ev ve iş yerlerini bastı, araçlar da sular altında kaldı. Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı'nın bahçesinde de sel felaketi meydana geldi. Sel sebebiyle devriye araçları sular altında kaldı.

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