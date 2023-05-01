Ilgarini Mağarasını gezmeye gelen kafileden bir kişi kayboldu

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine gezmek için gelen tur kafilesi, Ilgarini Mağarasına yürüyüş yaptıkları sırada kafileden bir kişi kayboldu. Dün akşam saatlerinde kaybolan şahsın bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine tur kafilesi ile birlikte gezmek için gelen 60 yaşındaki Hüseyin Alıcı, Ilgarini Mağarasına kafile üyeleriyle birlikte yürüyüşe geçti. Ormanlık ve engebeli araziden yaklaşık 3 kilometre yürüyerek ulaşılan Ilgarini Mağarasına ulaşmak için yürüyüşe geçen tur kafilesinden Hüseyin Alıcı, bir süre sonra ayrıldı. Bir daha kendisinden haber alınamayan ve kendisine ulaşılamayan Hüseyin Alıcı için Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Kayıp ihbarıyla birlikte harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde kaybolan Hüseyin Alıcı'yı bulmak için bölgede halen arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.