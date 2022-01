Ilgaz Dağı, dört mevsim turistleri ağırlayacak

Çankırı ve Kastamonu illerinin ortak değeri ve Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Ilgaz Dağı'nda, turizm çeşitliliğinin ve rekabetçiliğinin artırılması kapsamında oluşturulan “Ilgaz Dağı Dağ Turizm Eylem Planı” uygulamaya geçiyor.

Kastamonu ve Çankırı Valilerinin başkanlığında Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir araya gelen ilgili kurum temsilcileri, hazırlanan Ilgaz Dağı İçin Ortak Vizyon Yol Haritasını ve Eylem Planını görüştü. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen Ilgaz Dağı Turizm Ortak Vizyon Projesi'ne ilişkin hazırlanan raporun sunulduğu toplantıda, Ilgaz Dağı Dağ Turizmi Eylem Planı'na ilişkin de bir bilgilendirme sunumu yapıldı.

Ilgaz Dağının dört mevsim turizme hizmet etmesi hedefleniyor

Toplantının açılış konuşmasını yapan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, “Hedefimiz Kastamonu ve Çankırı illerinin turizmde lokomotifi olan Ilgaz'ı, dört mevsim kullanmak üzere en iyi şekilde önümüzdeki döneme hazırlamaktır” dedi.

Ilgaz'ın dört mevsim kullanılmasının ve ziyaretçi sayılarının tüm mevsimlere eşit dağılımının önemine dikkat çeken Çankırı Valisi Ayaz, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın kış turizmine etkilerine dikkat çekerek, “Bizim hedefimiz hem Kastamonu hem Çankırı olarak turizmde lokomotifimiz olan Ilgaz'ı, dört mevsim kullanılacak şekilde tesisleşme ve kapasite bakımından önümüzdeki döneme hazırlamaktır. Bunun yanında muhakkak ki ziyaretçi sayısını diğer mevsimlere de yaymak en önemli hedeflerden birisi olarak yer almaktadır. Kalkınma Ajansımızın güdümlü proje olarak desteklediği Macera Parkımız da yine bu yıl inşallah inşasını tamamladığımızda bu amaca hizmet edeceğini umut ediyoruz” diye konuştu.

“Ilgaz Dağı'nın yaz potansiyeli mutlaka kullanılmalı”

Ilgaz Dağının yaz potansiyelinin mutlaka kullanılması gerektiğine işaret eden Kastamonu Valisi Avni Çakır da, “Mevsimsel değişiklikler bizleri alternatif turizm arayışlarına yönlendirmektedir. O yüzden alternatif turizm arayışları bizim açımızdan çok önemli. Ilgaz Dağı'nın 12 ay kullanımı konusunda güzel bir analiz çalışması yapıldı. Ortak değerimiz olan Ilgaz Dağı'nda artılarımızı kullanmamız lazım. Buraya gelen turistin daha fazla konaklaması her iki ilin sahip olduğu değerleri ortak kullanmasıyla olacaktır. Aksi takdirde Yurduntepe ve Yıldıztepe bir veya maksimum iki günde tüketilir. Biz turistlerin bir gün Yıldıztepe'yi bir gün Yurduntepe'yi ziyaret etmesini sağlarsak hem gereksiz yatırımlardan hem de elimizdeki tesisleri efektif bir şekilde kullanmış oluruz. Bunun yanında bizim aslında kış turizminden daha güçlü yaz turizmi potansiyelimiz var. Kış sezonu sonrasında bu süreci de pazarlayabileceğimiz Türkiye'de bir kesim var. Dünya da çok ciddi bir potansiyel var. Ilgaz Dağı'nın on iki ay doğa turizminde kullanılmasına yönelik KUZKA'nın, Çankırı Valiliği'nin ve Kastamonu Valiliği'nin değerli çalışmaları var. Doğadaki bu tür aktiviteler, kampçılık, bisiklet, doğa yürüyüşleri vb. bu tür etkinlikleri biz on iki aya yayacak şekilde tesislerle, tanıtımla iyi bir planlamayla İnşallah başarırsak bu dağın bize sunmuş olduğu imkanlardan daha iyi bir seviyede istifade ederiz. Onları da bizim bütüncül planlamamızın içerisinde monte ederek onların imkanlarından faydalanmamız lazım. Neticede her geçen gün sahip olmuş olduğumuz bu ortak değerimizin kıymeti de artıyor. İnsanlar daha çok doğaya çıkıyor ve burada yapılan tesislerde tanındıkça buraya olan talep daha çok artıyor. Geçen sene pandemi şartlarına rağmen özellikle Yurduntepe çok talep gördü. Bu senede inşallah pandemi şartlarına rağmen daha fazla bir turistin gelmesini bekliyoruz. Bu konuda ilerleyen süreçlerde daha sık bir araya geleceğiz. Ortak etkinlikler yapacağız keyifle zevkle inşallah bölgemizi daha çok tanıtacağız” ifadelerini kullandı.

“Ilgaz Dağı'nı bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz”

Ilgaz Dağı'nın bütüncül bir yaklaşımla, ortak bir vizyon kapsamında hareket edilerek birbirini tamamlayıcı yatırımlarla dağ turizmine kazandırılması gerektiğini belirten Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ise, “Çankırı ve Kastamonu tarafında kış sezonu haricinde yaz sezonunda önemli bir potansiyelini kullanılamadığını görüyoruz. Ülkemizde Ilgaz Dağı'na kıyasla dört mevsim potansiyeli kısıtlı olan birçok dağ var. Kış turizmi için önemli merkezler ancak diğer sezonlarda kongre turizmi, bisiklet ve trekking gibi etkinliklerle kış sezonuna yakın konaklama rakamlarına ulaşabiliyorlar. Ilgaz Dağı'na baktığımız da ise bitki örtüsü, doğası, havası ve suyuyla diğerlerinden çok daha fazla potansiyele sahip. Yaz sezonunda da kış sezonunda olduğu gibi konaklama ve ziyaretçi sayılarına ulaşabilir isek bizim için oldukça kıymetli olacak diye düşünüyorum” dedi.

Açılış konuşmalarından sonra Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Ilgaz Dağı Ortak Vizyon Projesi kapsamında hazırlanan Ilgaz Dağı İçin Ortak Vizyon Yol Haritası Raporu'nun sunumu yapıldı. Sunumda Dünya'da kış turizmi alanında ilgi gören çeşitli turizm merkezlerinin kıyas analizleri paylaşıldı. Türkiye'den ise Palandöken, Erciyes ve Uludağ gibi kış turizm merkezlerinin yer aldığı sunumda, Ilgaz Dağı'na yönelik fizibilite ve ortak imaj çalışmaları ile öneriler yer aldı. Sonrasında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Birimi uzmanı tarafından Ilgaz Dağı Ortak Vizyon Projesi kapsamında uygulanacak 52 eylemin yer aldığı Ilgaz Dağı Dağ Turizmi Eylem Planı'nın sunumu yapıldı. Dağ Turizmi Eylem Planı'na ilişkin detaylarının yer aldığı sunumda, hizmet çeşitliliği ve kalitesi, aktivite, mekanik tesisler, restoran/kafe, kayak eğitim, kar eğlence merkezleri, kırsal kalkınma, tanıtım, kayak, rotalar ile pistler, planlanan 52 eylemin uygulanması hakkında bilgiler verildi. Sunumda ayrıca TR82 Bölgesi'nde 24'ten fazla kurumun iş birliği ile uygulanacak eylem planlarında yer alan kış turizmine yönelik yapılacak iyileştirmelerin yanında, her 3 eylemden 2'sinin dağ turizmine, yani dağın 4 mevsim turizme hizmet edecek şekilde hazırlanmasına yönelik olarak planlandığına dair bilgiler sunuldu.

Çankırı'nın Ilgaz Kaymakamlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Korgun Kaymakamı Abdulkadir Işık, Çankırı İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıbık, Kastamonu İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, Kastamonu Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter V. Selçuk Aslan, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Çankırı İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Serdar Soydaş, Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı ve Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fahrettin Şenoğlu ile Ilgaz Dağı Milli Park Müdürü İrem Sağlam Fide katıldı.

Toplantı sonrasında Kastamonu Valisi Çakır ve Çankırı Valisi Ayaz eşliğinde paydaş kurum yetkilileri, Çankırı Yıldıztepe Kış Turizm Merkezi'nde incelemelerde bulundu.