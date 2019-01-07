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Ilgaz Dağı Milli Parkında kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Ilgaz Dağı Milli Parkında kar yağışının devam ettiği öğrenilirken, kar kalınlığının ise 130 santimetreye ulaştığı belirtildi.


Kastamonu'da devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini giderek artırıyor. Özellikle Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezinde kar kalınlığı 130 santimetreye kadar yükseldi. Hava sıcaklığı ise gece eksi 8'e kadar düştü. Gündüz ise hava sıcaklığı -3 derece olarak ölçüldü.


Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'da il merkezinde 13 santimetre, Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezinde 128 santimetre, Devrekani'de 36 santimetre, Kastamonu Merkez Başören Köyü Mevkiinde 16 santimetre, Araç'ta 12 santimetre, Tosya'da 12 santimetre, İnebolu'da 40 santimetre, Bozkurt'ta 40 santimetre ve Taşköprü'de 11 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışının yer yer devam edeceği belirtildi.


Kastamonu'da 509 köy yolu ulaşıma kapalı


Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 509 köy yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu İl Özel İdaresine bağlı ekipler, 4 bin 855 kilometrelik bir güzergahın yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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