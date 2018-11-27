Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda “Milli Parkını Temiz Tut” sloganı ile çevre temizliği yapıldı

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Ilgaz Dağı Milli Park Müdürlüğü ile mili parkta yer alan tesis çalışanları işbirliğince “Milli Parkını Temiz Tut” sloganı ile çevre temizliği gerçekleştirildi.

Söz konusu etkinliğe Milli Park Müdürlüğü personelleri, park içerisindeki tesis işletmecileri ve personellerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik katılım sağlandı.

Çevre adına duyarlılık oluşturmak ve farkındalık oluşturmak maksadıyla, park alanında yapılan etkinlik ile özellikle tabiatta yok olma süresi yaklaşık 1000 yıla varan plastik, cam gibi atıklar toplandı.

Ilgaz Dağı Milli Parkı sahip olduğu tabii, kültürel ve rekreasyon kaynak değerleri ile Türkiye'nin önemli tabiatı koruma alanları içerisinde yer alıyor. Tabii kaynak değerlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak, ziyaretçilere çevre duyarlılığı ve bilincini arttırmak maksadıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan çevre gönüllülerine Milli Park Müdürlüğünce, alanın kaynak değerlerini anlatan broşür ve kitapçıklar da takdim edildi.