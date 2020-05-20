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Ilgaz Dağı'nda başıboş gezen ayı, görevlilerin cep telefonuna böyle yansıdı

Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda başıboş gezen bir ayı, görevliler tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda başıboş gezen bir ayı, görevliler tarafından cep telefonuna kaydedildi.


Tüm Dünya'da etkili olan korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar evden çıkamayınca yabani hayvanlarda ormanlarda, Milli Parklarda, hatta şehir merkezlerinde görülmeye başlandı. Bu kapsamda Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda görev yapanlar, boş arazide ormanlık alanda gezen boz ayıyı görüntüledi. Neşeli tavırlar sergileyen boz ayının yiyecek aradığı gözlemlendi. Boz ayı, bir süre sonra ormanlık içerisine giderek gözden kayboldu.

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