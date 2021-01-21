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Ilgaz Dağı'nda gerçeğini aratmayan kurtarma operasyonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından Ilgaz Dağı’nda, arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından Ilgaz Dağı'nda, arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği dağda mahsur kalan bir kişiyi kurtaran ekipler, telesiyejde halat üzerindeki tatbikatta hünerlerini sergiledi.


Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JAK timleri, yazın Valla ve Horma kanyonları, kışın ise Ilgaz Dağı'nda faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda JAK timleri, Ilgaz Dağı'nda kurtarma tatbikatı düzenledi. Senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan kişi, telesiyej tellerine tırmanan JAK timlerince kurtarıldı. Ekiplerin kurtarma çalışmaları sırasındaki mücadeleleri ise gerçeği aratmadı.

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