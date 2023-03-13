Ilgaz Dağı'nda Mart karı: Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Kış mevsiminde yağışların normallerin altında olduğu Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Ilgaz Dağı'nı ziyaret eden vatandaşlar ise kayak yapma fırsatı buldu.

Türkiye'nin kış turizm merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor. Kastamonu ve Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda dün başlayan yağış ile kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaştı. Kar yağışının devam ettiği Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezini ziyaret eden davetliler, hem kar yağışının keyfini çıkartıyor hem de kayak yapma fırsatı buluyor. Kış mevsiminde yağışların normallerin altında kaldığı Ilgaz Dağı'nı ziyaret eden vatandaşlar da kar yağışının tadını çıkartıyor. Ayrıca bölgede yer yer sis etkili oluyor.

Kocaeli'nden Ilgaz Dağı'na gelen Hülya Ateş, "Biz köken olarak Kastamonuluyuz. Ilgaz Dağı'na daha önce gelmiştik, biliyorduk, her yer güzel. Dün Ilgaz Dağı'nda kar yağışı başladı, bugün de devam ediyor. Şu anda manzara çok güzel. Sis var ama o da ayrı bir güzellik katıyor. Her şey çok güzel" dedi.

Ilgaz Dağı'nda kızakla kayarak eğlenen Seray Ateş ise, "Gayet güzel, çok beğendik. Kar yağışı var, hava biraz soğuk. Ilgaz Dağı'nın zirvesine kadar çıktık, o yüzden biraz üşüdük. Zirvedeyken düştük, eğlendik, güzel oldu. Kayak yapmadık ama gezdik. Biraz sis var. Biz pistten kaymadık ama kızaklarla kaydık. Ilgaz Dağı'nın manzarası mükemmel, çok güzel, her yer bembeyaz. Tatil için geldik, hem biraz tatil yapalım hem de üşüyelim dedik. Bizim için güzel oldu. İstanbul tarafı çok sıcaktı, bizler de biraz soğuk hava istedik. Hem de kar yağışını görelim istedik. Bu yüzden Kastamonu'ya geldik" diye konuştu.