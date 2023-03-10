Ilgaz Dağı'nın eteklerinde mest eden sis manzarası

Kastamonu ve Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı'nın eteklerinde etkili olan sis, mest eden görüntüler ortaya çıkardı. Sis ile birlikte ortaya çıkan manzara dron ile görüntülendi.

Kastamonu ve Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı'nın eteklerinde sis etkili oldu. 'Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın' dizeleri ile türkülere konu olan Ilgaz Dağı'nın eteklerini kaplayan sis, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Ilgaz Çayı üzerinde yoğunlaşan sis, ormanlarla birleşerek güzel manzaralar oluşturdu. Yerleşim yerlerinde de etkili olan sis, dron ile havadan görüntülendi.