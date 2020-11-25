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Ilgaz Yurdundepe Kayak Merkezi beyaza büründü

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Kastamonu sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi beyaza büründü.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kastamonu sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, yağışın yer yer devam ettiği öğrenildi.


“Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın” dizeleriyle anlatılan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Gece saatlerinde 2 bin 500 metre rakımlı Ilgaz Dağı'nın Yurduntepe Kayak Merkezi ile Küçük Hacet ve Büyük Hacet tepelerinde de etkili olmaya devam ediyor.


Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Ilgaz Dağı'nda, Yurduntepe Kayak Merkezindeki pist karla kaplandı.


Ayrıca Kastamonu-Ankara karayolu da beyaza büründü. Yolda oluşan kar yağışı nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yer yer kar yağışının etkili olduğu bölgede şu an için kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

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