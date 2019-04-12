İlik nakli beklerken aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Kastamonu'dan İstanbul'a ilik nakli olmaya giden 10 yaşındaki çocuk, hastanede ilik nakli beklerken aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesinde General Şükrü Kanatlı Ortaokulu'nda okuyan 10 yaşındaki Emir Mustafa Özdemir, Akdeniz anemisi tanısıyla tedavi görüyordu. Bu kapsamda ilik nakli olmak için Araç'tan İstanbul'a bir hastaneye giden Emir Mustafa Özdemir, hastanede ameliyat beklerken aniden rahatsızlandı. Özdemir, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.