Pir Şeyh Şa'ban-ı Veli Kültür Vakfı tarafından organize edilen 6. Dönem İlim Hikmet Sofrası Cumartesi Sohbetleri başlıyor.

“İlim Hikmet Sofrası Cumartesi Sohbetleri”nin de yapıldığı birçok kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapan Bayraklı Konağında devam eden tadilat çalışmalarının tamamlandı. Tadilat sonrasında “İlim Hikmet Sofrası Cumartesi Sohbetleri”nin 1 Şubat Cumartesi günü başlayacağı duyuruldu.

Hz Pir Şeyh Şa'ban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Çiftçi, “Külliye içersindeki Bayraklı Konağının Cumartesi günü yapılan İlim Hikmet Sofrası dahil birçok kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapıyordu. Bu konağımızın çatısı hayırseverlerimizin katkıları ile elden geçirildi. Bu konuda emeği ve katkısı geçen tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. İlk sohbeti İlahiyatçı tarih profesörü Prof. Dr. Süleyman Uludağ verecek. İslam'ın emir ve yasaklarının anlatılacağı sohbete tüm Kastamonulu hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

“İlim Hikmet Sofrası Cumartesi Sohbetleri”nin ilk konuşmacısı Prof. Dr. Süleyman Uludağ olacak. Türkiye Diyanet Vakfı üyesi İlahiyatçı ve Tasavvuf Tarihi Profesörü Dr. Süleyman Uludağ, “İslam'da Emer ve Yasakların Hikmeti” konusunda sohbette bulunacak. Akabinde 8 Şubat Cumartesi günü ise Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya, “Kur'an ve Hayat” konusunu işleyecek.

15 Şubat Cumartesi günü de Doç. Dr. Nail Karagöz, “Candaroğlu İsmail Bey'in ‘Hulviyyat Adli Eseri' konusunda sohbet verecek. 22 Şubat Cumartesi günü de Prof. Dr. Namık Musalı tarafından “Şeyh Zahid Geylani ve Menakıbı” hakkında konferans verecek. Yine İlahiyatçı-Bestekar Amir Ateş de, 29 Şubat Cumartesi günü “Kur'an, Mevlid ve Musikinin Önemi” konulu sohbette bulunacak.