“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinin Kastamonu'da talihlileri kura çekimiyle belirlendi

Kastamonu'da, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde inşa edilen bin 118 konutun sahipleri, kura çekimi ile belirlendi. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesine belediye olarak destek vereceklerini söyledi.

Kastamonu'da, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde inşa edilecek olan bin 118 konut için kura çekimi yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen kura çekim törenine, Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oktay Marşap ile TOKİ görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

“10 yerleşim biriminden bin 118 konutun kurası çekildi”

Törende konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Türkiye sosyal devlet olmanın gereğini dünyadaki devletlere örnek olacak şekilde görevini yerine getiriyor. Cumhurbaşkanımızın ekim ayında tarihimizin en büyük konut kampanyasını başlattı. İlk evim ilk arsam ilk iş yerim güzel bir kampanya başladı. Kastamonu ilimizde merkez dahil 9 yerleşim biriminde bin 118 konutun kurası çekilecek. İnşallah sizlerin çekeceği kurada sıcacık konforlu güvenli yuvalarınıza kavuşacaksınız. Bu kampanya cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyasıdır. Ev sahibi olanlara hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Biz de, bu sürece destek vererek ev sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız”

Kastamonu Belediyesi olarak sürece destek vereceklerini ve ev sahibi olmayan vatandaşları ev sahibi yapmak için çalışma yapacaklarını belirten Başkan Vidinlioğlu ise, "Belediye olarak daha önce yaptığımız sosyal konutlar vardı. İnşallah önümüzdeki süreçte biz de devletimizin başlattığı, Cumhurbaşkanımızın başlattığı, bakanlarımızın iştirak ettiği Sayın Genel Başkanımızın bu konuda çok ciddi bir gayret gösterdiği bu sürece belediye olarak katkı veririz. Biz de Kastamonu'da yaşayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak adına imkanlar çerçevesinde adımlar atarız. Şimdiden evleriniz sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonrasında da bu süreç devam edeceği için ev sahibi olmayanlar da az önce dediğimiz de çok üzülmesinler. İnşallah bu kampanya devam edecek ve hemen hemen herkes Türkiyemizde ev sahibi olacak. Yaşadığımız bu süreçte pandemi sürecinde şunu gördük. Ev sahibi olmak bazen yetmiyor" diye konuştu.

“Kirada oturuyorduk, şükürler olsun çıktı”

Protokol konuşmalarının ardından kura çekimi başladı. İlk kuraları Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık çekti. Yapılan kura çekiminde ismi çıkan vatandaşlar, ekrana yansıtıldı. Kurada ismi çıkan vatandaşlar büyük heyecan yaşadı. Çekilen kuradan ismi çıkan Ayşe Demirkıran, büyük mutluluk yaşadığını belirterek, “Ev istiyorduk, şükürler olsun Allah'ıma verdi. Şimdiye kadar hiç evimiz olmadı. Kiralarda oturuyorduk. İnşallah kiradan da kurtuluruz. Evde üç kişiyiz, bir oğlum ve eşim ile birlikte kalıyoruz. Çok mutlu oldum kuranın çıkmasına, teşekkür ettim hep, Cenab-ı Allah'ıma, başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah, kurban olduğum Allah'ım yardım eder. Allah'ım evi olmayanlara da versin, yardım etsin” diye konuştu.

Bin 118 konut için 14 bin 928 başvuru yapıldı

Proje çerçevesinde Kastamonu merkezde yapılacak 400 konut için 11 bin 643 başvuru, Cide'de 94 konut için bin 214, Seydiler'de 63 konut için 705, Devrekani'de 80 konut için 730, Çatalzeytin'de 63 konut için 420, Araç'ta 79 konut için 437, İhsangazi'de 135 konut için 416, Ağlı'da 46 konut için 234 ve Hanönü'de 60 konut için 129 adet başvuru yapıldığı öğrenildi.