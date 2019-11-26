İlk Kadın Mitingi etkinlikleri kapsamında posta pulu bastırıldı

yılı kapsamında posta pulu bastırıldı.

10 Aralık 1919 yılında "İlk Türk Kadın Mitingi"nin düzenlenmesinin 100. yıl dönümü öncesinde hazırlıklar tüm hızıyla sürdürülüyor. Kutlanacak 100'ncü yıl kutlamaları öncesinde ilk adım İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından atıldı.

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi sonucunda ülkenin yer yer işgal edildiğini anımsatan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kadını ve erkeği ile milli mücadelenin başlangıcı olarak kabul edilen 19 Mayıs 1919 tarihinden itibaren yurdun çeşitli yerlerinde olduğu gibi Kastamonu ve çevresinde de milli mücadeleyi desteklemek amacıyla çeşitli cemiyetler kurulduğuna dikkat çekti.

Kurulan cemiyetler arasında Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Hanımlar Cemiyeti'nin de yer aldığı kaydedilerek şu ifadelere yer verildi: “Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Hanımlar Cemiyeti, yurdumuzun yabancılar tarafından işgal edilmesini ve oralarda yapılan vahşeti protesto etmek amacıyla Türkiye'de İlk Kadın Mitingini gerçekleştirmiştir.10 Aralık 1919 günü Kastamonu Darülmuallimat (Kız Öğretmen Okulu) bahçesinde üç binden fazla Kastamonulu kadın bir araya gelerek, ülkemizin işgalini ve yapılan insanlık dışı vahşeti şiddetle protesto etmiştir. İlk Türk Kadın Mitinginin hatırlanması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla her yıl düzenlenen etkinliklerin yanı sıra bu yılki 100. yıl etkinlikleri kapsamında İlk Kadın Mitingi anısına posta pulu bastırılmıştır”