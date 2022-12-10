İlk kadın mitinginin yıldönümü etkinliği

Kastamonu'da 10 Aralık 1919 tarihinde gerçekleştirilen ilk kadın mitinginin 103. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Anadolu'nun işgaline karşı Kastamonu'da 10 Aralık 1919 tarihinde gerçekleştirilen ilk kadın mitinginin 103. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. İl merkezinde bulunan Kışla Parkı önünde bir araya gelen kadın dernekleri üyeleri ile vatandaşlar, önlerinde kağnı, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Kadın dernekleri üyeleriyle siyasi partilerin kadın kolları temsilcileri, mitingin 103. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk ve Şerife Bacı heykellerine çelenk bıraktı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte kadınlar, ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söyledi. Yürüyüşe, Kastamonu'nun ilçelerinde yaşayan kadınlar yoğun katılım gösterdi. Etkinliklere katılan Kastamonu Valisi Avni Çakır ve eşi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve eşi, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ilçe belediye başkanları kadınlarla birlikte yürüdü.

“Kadınlarımızın göstermiş olduğu fedakarlıklar adı yazılmamış destandır”

Törende konuşan 10 Aralık Kadın Platformu Derneği Başkanı Ayten Kızıltan, “Bu işgale karşı kadınlar miting yapmıştır. Bu miting İlk Türk Kadın Mitingidir. Mitingde söz alan kadınlar, Türk milletinin uğradığı haksızlıkları İzmir, Maraş Antep ve Urfa'nın işgalleri ile işgalcilerin yaptığı vahşeti dile getirmişlerdir. İngiltere ve İtalya Kraliçeleri ile Amerika ve Fransa Cumhurbaşkanları eşlerine çektikleri telgrafın metinleri okundu” dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı.