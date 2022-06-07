İlkokulun öğrencilerine havacılık bilinci oluşturuluyor

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Engin Kanbur tarafından Havacılık Yönetimi Bölümünde yürütülmekte olan “Sosyal Sorumluluk Kampanyaları” dersi çerçevesinde 4. sınıf öğrencileri, ilkokul öğrencilerine havacılık temalı çeşitli etkinler düzenledi. Proje çerçevesinde Şehit Erkan Kendirci İlkokulunda havacılığa dair farkındalık oluşturmak üzere çeşitli etkinliklerde bulunuldu. Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri, ilkokul öğrencileriyle birlikte kağıt uçak katlama, kağıt uçağı en uzağa atma yarışması, yüz boyama, palyaço ve balon katlama gibi etkinlikte çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. Ayrıca etkinlikte ilkokul öğrencilerine yönelik havacılık ile ilgili sunumlar yapıldı.

Etkinlikte Havacılık Yönetimi 4. sınıf öğrencilerinin hazırlamış olduğu “Uçan Hayaller” çocuk kitabı, “Kastamonu Havacılık” yazılı kalemler ve çekme helvalar öğrencilere dağıtıldı. Etkinlikler boyunca çocukların havacılığa ilgisi dikkat çekerken, çok eğlendikleri ve mutlu oldukları gözlemlendi.

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Engin Kanbur, etkinliklerin düzenlenmesinde özverili çalışmaları olan Havacılık Yönetimi 4. Sınıf öğrencilerine, Dr. Öğretim Üyesi Cihan Özorak'a ve ziyaretlerin yapıldığı Okul Müdürü Adnan Kılıççalar ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kanbur, havacılık bilincini yaygınlaştırmaya yönelik etkinlikleri Kastamonu il genelinde devam ettirme arzusu taşıdıklarını ve Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri ile yeni projeler üzerinde çalıştıklarını, en kısa zamanda yeni etkinlikler ile öğrencilerle buluşmaya devam edeceklerini ifade etti.