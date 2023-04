İmamoğlu, Kastamonu'da meydanı dolduramadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kastamonu'da düzenlediği mitingde meydanın yarısı boş kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Halk Buluşmaları” çerçevesinde geldiği Kastamonu'da Kuzeykent Miting Alanı'nda vatandaşlara hitap etti. Mitingde konuşan İmamoğlu, Kastamonu'nun her sorununa sahip çıkacağına dair söz vererek, iktidara geldiklerinde Kastamonu'nun sorunlarını çözeceklerini ifade etti. İmamoğlu'nun konuştuğu meydanın yarısı ise boş kaldı.

İmamoğlu, yaptığı konuşmasında “Ben Kastamonu'ya ilk kez gelmiyorum. Bu benim üçüncü gelişim. Nasrullah Camii'nin önündeki çeşmeden su içenler Kastamonu'ya bir kez daha gelir, dediler. Benim Kastamonu'ya gelmem için su içmeme ihtiyaç yok, bol bol geleceğiz. İstanbul'daki Kastamonululardan selam getirdim sizlere. Beylikdüzü Belediye Başkanı'yken Daday ve Cide'ye geldim. Daday ve Cide'yi çok sevdiğimi buradan ifade etmek isterim Cide, Daday, Araç, Azdavay, Çatalzeytin, Taşköprü, İnebolu, Ağlı ve Bozkurt'a büyükşehir belediyesi döneminde destek verdik. Sel felaketinde Kastamonu ve Bozkurt'un yanında olduk. Hep yanında olmaya da devam edeceğiz. Bu şehir çok güzel bir şehir. Bu şehir memleketin en güzel şehirlerinden birisi. Cumhuriyetimizin birçok eseri bu şehirde meydan buldu, vücut buldu. Ancak bu memleketin her köşesinde olduğu gibi Kastamonu da ihmal edildi. Artık ihmal dönemi bitiyor. Kastamonu artık ihmal edilmeyecek” dedi.

“Kastamonu'yu her yönüyle ele alacağız”

Kastamonu'nun her sorununa sahip çıkacağına dair söz veren İmamoğlu, “Bu şehri ilk gördüğümde, bu plato gibi olan o yayla haliyle niçin ihmal edildi diye üzülmüştüm. Aslında bu şehrin turizmiyle tarımıyla muhteşem bir şehir olması lazım. 170 kilometre sahili var ama deniz turizmi yok. Ben bu şehrin fırsatlarının daha dörtte birinin bile değerlendirilmediğini düşünüyorum. İktidara geldiğimizde Kastamonu'yu her yönüyle ele alacağız, her yönden çözüm üreteceğiz. İktidarda size karşı bir eksiğimiz olursa, size söz veriyorum, Kastamonu'nun bir hemşehrisi olarak, Kastamonu halkının bir evladı olarak her konunuza sahip çıkacağım. Bu sözlerin her birini yerine getireceğim. Hepinize söz veriyorum” diye konuştu.

“Türk Lirası dövize karşı zayıfladı”

İktidara geldiklerinde ekonomiyi düzelteceklerini ifade eden İmamoğlu, “Bu seçimde hep birlikte çok önemli bir karar vereceğiz. Bu seçimde alacağımız karar bundan sonra ülkemizin nasıl yönetileceğine ait bir karar olacak. Liyakatsiz ellerde ne oldu? Ekonomimiz krizden krize savruluyor. Paramızı pul ettiler. İşsizlik ve yolsuzluk aldı başını gidiyor. Enflasyon ve hayat pahalılığı maalesef milletimizin belini büktü. Paramızın en büyüğü neredeyse yarım kilo et alabiliyor. Dünyada en büyük parasıyla en az et alınan ülke Türkiye. Bu hale getirdiler bizi. Bu neyi gösteriyor? Artık yönetemiyorlar. Türk Lirası dövize karşı zayıfladı. Ne yazık ki dövizi tutamıyorlar. Enflasyon bir canavara dönüştü. İşsizlik memleketimizin her şehrinin her mahallenin en kötü süreci. Gençlerimiz işsizlikten kan ağlıyor. Fiyat artışlarını özellikle her ortamda yaşıyoruz. Çocuklarımızın eğitim masraflarından pazardaki alışverişe kadar. Bu iktidar milleti unuttu. Hep birlikte bu iktidara ‘dur' demek zorundayız. Ekonomiyi bozan asla düzeltemez. Siz bu ülkeyi yönetecekseniz, ‘2023'te kişi başı milli gelir 23 bin dolar olacak' diyecekseniz, bugün 3'te 1'i. İşte bunlar ekonomiyi düzeltemez. Çünkü ekonomiyi batıran bizzat onların kurduğu sistem. İhale sistemi, onların getirdiği devlet düzeni, bunların getirdiği mülakat sistemi ekonomiyi bunlar batırdı. Bu ülkenin tarım politikası, sanayi politikası, dış politikası batırdı. Aşama aşama bu ülkenin en temel dengelerini bozacak adımlar attılar. Onlar artık ekonomiyi düzeltemezler. Milletçe biz düzelteceğiz. 14 Mayıs'ta sizler sandığa gideceksiniz, oylarınızla Millet İttifakı'nı başa, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya'ya getireceksiniz. Millet İttifakı'nın iktidarı sizlere ve bizlere ekonomik refahı da getirecek. Çünkü Millet İttifakı bu ülkenin becerikli kadrolarıdır. Türkiye'nin en liyakatli ekibini bu ülkenin anahtarını vereceksiniz. Bu düzeni diz değiştireceksiniz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerimizin, bu ülkenin fırsat ve nimetlerinin eşit şekilde dağılabilmesi için formülü siz başa getireceksiniz. O da bu bozuk düzeni kuranlar evlerine gidecekler. Onlara ‘güle güle' diyeceksiniz” şeklinde konuştu.

“Ülkemizin her yerine zenginlik getireceğiz”

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı görevi süresince önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“İstanbullular bana dediler ki, ‘Ey İmamoğu! İsrafa, ayrımcılığa, partizanlığa son ver. İstanbul'un kaynaklarını İstanbullular için kullan.' 4 yıldır Allah şahittir, vatandaşımızın bu mesajını emir telaki ederek çalışıyorum. Onun için İstanbul'un kasasına bereket geldi. Biz vatandaşlarımızın en zor anlarında yanlarında olmak için sosyal yardımları 5 katına çıkardık. Onların 25 yılda yapamadıklarını, 4 yılda başardık. Onlar bizden önceki dönemlerinde yılda 5 kilometre metro ürettiler, biz onların 3 katı metro üretiyoruz. Kreşler, öğrenci yurtlarının hiçbiri yoktu. Şu anda 3 bin gencimiz bir yurtlarımızda, seneye 5 bin olacak. Parklar, otoparklar, stadyumlar kent lokantaları, meydanlar, büyükşehir ormanları bunların hepsini biz İstanbul'da yaptık. Aynı şeyi Mansur Başkanım Ankara'da yaptı. İstanbul'da ne yaptıysak, Kastamonu'da da aynısını yapacağız. Türkiye'de aynısını yapacağız. Biz kalkınma ve refah inşa edebilecek tecrübeye sahibiz. Bizler bu memleketin her ortamını ayağa kaldıracağız. Eksiklerini gidereceğiz. Ülkemizin her yerine zenginlik getireceğiz. Biz memleketimizin insanlarını barıştırmaya, kaynaştırmaya geliyoruz. Her geçen gün bizi birbirimize düşürmek için ellerinden gelenleri yapıyorlar. Milletimizin bir kısmı yerli ve milli, bir kısmını şeytan ve düşmanlaştırmaya çalışıyorlar. Benim 86 milyon vatandaşımın tamamı yerli ve milli.”