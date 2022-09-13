İhlas Haber Ajansı

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İncir ağacından düşen şahıs hastanede hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Cide ilçesinde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde incir toplamak için ağaca çıkan 45 yaşındaki Nuri Çakar, ağaçtan düşerek yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırılan Nuri Çakar, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından kendi talebi üzerine İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kolu kırılan ve ameliyata alınan Nuri Çakar, ameliyat sonrası geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Çakar'ın cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Çataloluk köyünde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağı verilecek.

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