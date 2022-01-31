İnebolu Halk Eğitim Merkezinde bağlama kursu açıldı

Kastamonu'nun İnebolu İlçesinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bağlama kursu açıldı.

İnebolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iki grup halinde sürdürülen bağlama kursuna 30 kursiyer eğitim aldığı belirtildi.

Halk Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz bünyesinde yetişkinliklere yönelik bağlama kursu 180 saat olarak 17.01.2022 tarihinde başladı. 28.05.2022 tarihinde bitecek olan kursta 30 kursiyer 2 grup olarak hafta içi ve hafta sonu eğitim veriliyor. Bağlama Kursu kayıtlarımız devam etmektedir. 7 yaş üzeri yeteri kadar başvuru olması durumunda çocuklar içinde bağlama kursumuz açılacaktır" denildi.