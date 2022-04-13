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İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yıkılıyor

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde depreme dayanıksız olması sebebiyle 2019 yılında kapatılan İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu binasının yıkımına başlanıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde depreme dayanıksız olması sebebiyle 2019 yılında kapatılan İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu binasının yıkımına başlanıldı.


1991 yılında hizmete giren İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 2019 yılında depreme dayanıksız olması sebebiyle kapatılmıştı. 6 blokta 45 odası bulunan ve 500'ün üzerinde hükümlü ve tutuklu mahkumun kaldığı cezaevinin yıkımına başlanıldı.


Yıkım ihalesini alan firma çalışmalara başladı.

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