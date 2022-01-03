İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İnebolu Stada bin kişilik tribün ve ek bina yapılacak

Kastamonu’nun İnebolu ilçesindeki 9 Haziran Stadında bin kişilik tribün ve ek bina yapılacak.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki 9 Haziran Stadında bin kişilik tribün ve ek bina yapılacak.


Kastamonu'nun İnebolu ilçesi 9 Haziran Stadı kapalı tribününün taşıyıcı kolonlarında ve çatısında yıkılma tehlikesi bulunduğundan yıkıldı. Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İnebolu Stadına 1 adet bin kişilik tribün ve 1 adet 878 metrekare ek bina yapılması için ihaleye çıkartıldı. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından İnebolu 9 Haziran Stadına bin kişilik kapalı tribün ve müştemilat binası yapılması projelendirilerek ihale çalışmasının devam ettiğinin ve Ocak ayında ihaleye çıkılacağının planlandığı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.