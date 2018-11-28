İnebolu'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir restorandan çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karagülle Caddesi'nde bir bulunan restorana gelen yaklaşık 10 kişi önceden husumeti olduğu iddia edilen ve o sırada restoranda bulunan V.T.'a (36) bıçaklarla saldırdı. Mekandakilerin araya girmesiyle güçlükle ayrılan kavgada yaralanan V. T. İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatarak şüphelileri gözaltına aldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.