İnebolu'da 'E-Sınav Merkezi' açıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesinde 'E-Sınav Merkezi' hizmete açıldı.

İnebolu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde İnebolu'da ilk kez kurulan Elektronik Sınav (E-Sınav) Merkezi, açıldı. Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesinde açılan merkezde Milli Eğitim Bakanlığı merkezi sınavlarına girmek isteyen adaylar, başka il veya ilçeye gitmek zorunda kalmayacak.

Konu ile ilgili ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "-sınav merkezlerinde ehliyetten mesleki eğitimde kalfalık ve ustalık sınavlarına, pek çok sayıda sınav yapılmaktadır. 2022 yılında açık ortaokul ve açık lise sınavları da e-Sınav merkezlerinde yapılması yönünde MEB tarafından çalışmalar devam etmektedir" denildi.