İnebolu'da halk eğitimin kurslarına başvuru sürüyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılında 50'ye yakın kurs açıldı. Bu kapsamda, İnebolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yeni açılan İngilizce, kantin işletmeciliği, gitar, tenis, kalorifer, el dokuma ve resim kurslarında da eğitimler devam ediyor. Halk Eğitim Merkezi tarafından açıklamada kayıtların devam ettiği, istek ve talep olduğu takdirde kursların yeniden açılacağı belirtildi. Kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verileceği de öğrenildi.