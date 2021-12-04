İnebolu'da jandarma ekipleri engellileri yalnız bırakmadı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında İnebolu 9 Haziran İlk ve orta okulu ziyaret edildi. Uygulama merkezindeki çocuklara moral ve motivasyon sağlamak amacıyla düzenlenen ziyarette, trafik ekipleri tarafından çocuklara hediyeler verilerek çeşitli etkinlikler düzenlendi. Öğrenciler İnebolu Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür ettiler.