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İnebolu'da köprü girişinde iki araç çarpıştı: 2 yaralı

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İnebolu'da Musa köyü köprüsü girişinde köprüye dönmek isteyen Asım Tekin yönetimindeki 59 TR 775 plakalı ticari araç ile aynı yönde hareket eden 34 FU 4520 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, Recep Sarıman ve aynı araçta bulunan Ayşe Sarıman yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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