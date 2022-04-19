İnebolu'da mermer ocağının kurulmasını önlemek için imza kampanyası başlatıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kurulması planlanan mermer ocağının yapılmasını önlemek amacı ile imza kampanyası başlatıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Başköy ve Aktaş köyleri yakınında kurulması planlanan mermer ocağı için 20 Nisan'da yapılacak ÇED toplantısı öncesinde İnebolu Çevre Platformu tarafından imza kampanyası başlatıldı. Başköy, Aktaş, Belören, Akkonak, Ayva ve çevre köylerinin muhtarı ile birlikte bir araya gelen İnebolu Çevre Platformu üyeleri, mermer ocağının yapılmaması için imza kampanyası başlattı. Azdavay ve Pınarbaşı ilçesindeki mermer ocaklarını ziyaret ederek ocaklarda incelemelerde bulunan İnebolu Çevre Platformu üyeleri, Başköy, Aktaş, Belören, Akkonak, Ayva ve çevre köylerinin muhtarı ile bilgi paylaştı.

İnebolu Çevre Platformu tarafından yapılan açıklamada, "Mermer ocağı alanı 99.70 hektar ormanı yok etmektedir. Mermer ocağı etki alanında Yeşilöz, Akkonak, Belören, Soğukpınar Köyleri ile birlikte İnebolu ilçe Merkezinin içme suyu kaynakları Ayva, Başköy, su Kaynakları bulunmaktadır. Mermer Ocağı etkisiyle su kaynaklarımızın tamamen kuruma ve mermer ocağı atık suları ile kirlenmesi tehlikesi vardır. Mermer Ocağı çalışmaları sırasında oluşacak tozlar çevredeki ağaçları kurutacak ve meyve oluşumu etkileyecektir. Tarımı ve hayvancılığı neredeyse yok edecektir. Mermer Ocağı çerçevesinde kayıtlı 1250 kovan arı yok olacaktır. Tozlar nedeniyle solunum yolları hastalıkları artacaktır. Yerleşim alanları köylere çok yakın olduğundan toz ve ses kirliliği nedeniyle bölge yaşanmaz hale gelecektir. Devletimizin köylerimize yapmış olduğu bütün yatırımlar zarar görecektir. Ağır tonajlı tırlar yüzünden yollarımız bozulacaktır. Bu nedenlerle yapılması istenilen Mermer Ocağına karşıyız" ifadelerine yer verildi.