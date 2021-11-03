İnebolu'da okul servisleri denetlendi

İnebolu'da polis ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrenci servisleri denetlendi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğrenci servislerinde denetimler sürdürülüyor. Korona virüsle mücadele kapsamında, okullarda öğrenci servis araçlarının trafik kuralları ve korona virüs tedbirleri kapsamında denetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Trafik polisleri ekiplerince öğrencilere hijyen, maske ve mesafe konularında da bilgi verildi. Denetimlere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri de katıldı.