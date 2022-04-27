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İnebolu'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Yahya Paşa Camisi’nde bulunan Sakal-ı Şerif Kadir Gecesi nedeniyle ziyarete açıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Yahya Paşa Camisi'nde bulunan Sakal-ı Şerif Kadir Gecesi nedeniyle ziyarete açıldı.


Kadir Gecesi nedeniyle İnebolu ilçesindeki Yahya Paşa Camisi'nde bulunan Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı. Merkez Yahya Paşa Camisi'ndeki Şakal-ı Şerif, salavatlar eşliğinde 40 katlı bohçanın içerisinden çıkartıldı.


Sakal-ı Şerif ziyaretine yoğun ilgi gösteren bazı vatandaşlar, gözyaşlarını tutamadı.

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