İnebolu'nun ilk kadın muhtarı; "Vaatlerimiz kağıt üzerinde kalmayacak"

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan Binnaz Atılkan, ilçenin ilk ve tek kadın muhtarı oldu.

Cünürye Mahallesinde muhtarlık seçimini kazanan Atılkan, İnebolu ilçe merkezinde tek kadın muhtar olarak başarı elde etti. Mahallesine 5 yıl boyunca yönetecek olan muhtar Binnaz Atılkan , seçimlerden galip ayrıldığı için mutlu olduğunu, ilçede ilk ve tek kadın muhtar olarak seçildiğini söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde mahallesinde 5 adayla yarıştığını söyleyen muhtar Binnaz Atılkan, ‘'Cünürye Mahallesinde 5 erkek olmak üzere ve ben tek bayan muhtarı adayı olarak yarışa katıldık. Seçim yarışında muhtar adaylarının hepsi birbirinden iddialı bir birinden güçlü adaylardı ve herkes emeği doğrultusunda çalıştı. Çalışmalarımızın sonucunda 31 Martta sandık başına gittik, seçmenlerimiz kimin hak ettiğini düşünerek tercihlerini kullandı. Sandıklarımız açıldığında seçmenlerimizin desteği ile muhtarlık görevine layık görüldüm, gururluyum'' dedi.

Neden muhtarlığa aday olduğunu yanıtlayan Atılkan, ‘'Uzun yılladır derneklerde görev yaptığım için toplumun içinde nerede nasıl davranacağımızı biliyoruz. Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde büyük bir çevremiz var. Mahallemizde yeni yerleşim yeri olduğu için ihtiyaçları gördüm, eksikleri gördüm, neler yapılabilir onları gördük ve vatandaşlarımızla bire bir konuşarak ve tartışarak muhtar adayı olma kararını aldım. Mahallemizin ihtiyaçları doğrultusunda alt yapı çalışmaları yaparak, projeler hazırlayarak seçmenlerimize vaatlerimizi sundum‘' diye konuştu.

Seçim sürecinde verdiği bütün vaatleri yerine getireceğini belirten Muhtar Atılkan, “Verdiğimiz vaatler kağıt üzerinde kalmayacak. Mahallemizde ihtiyaç sahibi öğrenciler, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bire bir ulaşılmadığını düşünmüyorum. İhtiyacı olmayıp ta vatandaşlarımızın daha çok ön planda tutulduğunu düşünüyorum. Biz mahallemizde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışacağız. Cünürye mahallemize en güzel en layık hizmetleri sunacağım. İnebolu ilçe merkezinde tek bayan muhtar olarak hizmet etme konusunda örnek olacağım. Bütün seçmenlerime desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu.