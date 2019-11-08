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İnebolu'ya 400 kişilik açık cezaevi yapılacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün talimatıyla daha önceden yıkım kararı verilen İnebolu Cezaevinin yerine 400 kişilik açık cezaevi yapılması kararlaştırıldı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün talimatıyla daha önceden yıkım kararı verilen İnebolu Cezaevinin yerine 400 kişilik açık cezaevi yapılması kararlaştırıldı.


AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, beraberinde İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Kömürcü ile birlikte ilçede yeni cezaevi yapımı için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Adalet Bakanı Abdullah Gül'ün talimatıyla 2 bakanlık yetkilisi, cezaevi konusunda bir karara varılabilmesi için İnebolu'ya gelerek incelemelerde bulundu. Bakanlıktan gelen teknik ekibin verdiği bilgi ve yaptığı sunumun sonunda, kısa vadede gerçekleşeceği ve ilçe esnafına daha fazla katkı sağlayacağı değerlendirilerek 400 kişilik açık cezaevi yapılmasında görüş birliğine varıldı. Bakanlık yetkilileri de, İnebolu'ya 400 kişi kapasiteli açık cezaevi ve 20 daireli lojman yapımının 2020 yılı programına alındığını kaydetti.


AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, mevcut cezaevinin yıkılarak yerine 400 kişi kapasiteli açık cezaevinin ihalesinin önümüzdeki yıl yapılacağını söyledi.


Cezaevi alanındaki incelemelere, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz ve Orman İşletme Müdürü Metin Şayan da katıldı. Ayrıca Çelik, yapımı tamamlanan yeni İnebolu Adliye binasını da gezdi.

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