İnşaatlardan malzeme çalan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde inşaattan malzeme çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, güvenlik güçleri kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçe merkezinde kimlikleri henüz belirlenemeyen hırsızlar, inşaat alanına minibüsle geldi. İnşaattaki malzemeleri minibüse yükleyen hırsızlar ardından kaçmak istedi. Bölgede trafik kontrolü yapan polis ve jandarma ekipleri, şüphelendikleri minibüsü durdurmak istedi. ‘Dur' ihtarına uymayan minibüs kaçtı. Minibüsü takibe alan emniyet güçleri, minibüsü boş bir alanda terk edilmiş halde buldu. 4 kişi oldukları belirlenen hırsızlar ise gecenin karanlığından faydalanarak kaçtı.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla minibüse el konulurken yapılan incelemede inşaatlardan çalındığı belirlenen malzemeler ele geçildi. Emniyet güçleri, kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında, hırsızların inşaat alanına minibüs ile geldikleri ve inşaattan aldıkları malzemeleri minibüse yükledikleri görüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.