İnternetten sipariş ettiği kimyasal madde ile sahte alkol üretenlere operasyon

Kastamonu'nun Daday ilçesinde internetten kimyasal madde siparişi vererek sahte alkol ürettiği tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. Şahsın evinde çok sayıda sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkollü içkiden ölümleri önlemek amacıyla internet üzerinden kimyasal madde siparişi vererek sahte alkollü içki üretenlerin tespit edilebilmesi için çalışma yaptı. Bu kapsamda Kastamonu'nun Daday ilçesinde bazı şahısların internet üzerinden kimyasal madde aldıkları belirlendi. Yapılan inceleme neticesinde K.E. (46) isimli şahsın sahte alkollü içki üretimi yaptığına dair bilgiler elde edildi. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Daday İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonla K.E. isimli şahsın evinde sahte içki üretiminde kullanılan 27 litre etil alkol, 5 şişe beyaz üzüm suyu, 1 litre dezenfektan, 8 adet anason aroması, 2 adet gliserin, 3 adet saf anason yağı, portakal suyu, aroma verici ve bir miktar kolonya ile laboratuvar malzemeleri ele geçirildi.

Sahte içki üretimi yapan K.E., Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile adli makamlara sevk edildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, uzmanlar tarafından yapılan incelemede ele geçirilen malzemelerden yapılan alkollü içkilerin, kalıcı körlük veya ölüme sebebiyet verebileceği belirtildi.