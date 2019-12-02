Iraklı aile, evden para alan çocuklarının ellerini kızgın bıçakla dağladı

Kastamonu'da ikamet eden Irak uyruklu aile, 10 ve 8 yaşlarında çocuklarının evden para aldıkları gerekçesiyle kızgın bıçakla ellerini dağladı. Gözaltına alınan Iraklı aile serbest bırakıldı, çocuklar ise yurda yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da İnönü Mahallesinde ikamet eden Irak uyruklu 10 yaşındaki A.H. ve 8 yaşındaki A.H. isimli çocuklar, ailesinin haberi olmadan evden para aldı. Bunu fark eden baba F.H. ve anne S.H, çocuklarını cezalandırmak için ocakta bıçağın ucunu kızdırarak çocuklarının ellerini dağladı. Kendi imkanlarıyla çocuklarının ellerine pansuman yapan Iraklı aile, bir süre sonra çocuklarını okula gönderdi. Okulda, okul idaresi tarafından fark edilen Iraklı çocuklar, ailesinin kızgın bıçakla ellerini dağladığını anlattılar. Bunun üzerine okul idaresi, 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Irak uyruklu baba F.H. ve Anne S.H. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba F.H. ve Anne S.H, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kızgın bıçakla elleri dağlanan çocuklar ile iki kardeşi, aileden alınarak yurda yerleştirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.