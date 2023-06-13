Irmakta mahsur kalan porsuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ırmakta mahsur kalan porsuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden geçen Gökırmak'ta bir porsuğun mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri ırmaktaki porsuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler vince bağladıkları ip yardımı ile nehire inerek mahsur kalan porsuğu özel bir aparatla yakaladı. Nehirden çıkartılan porsuk, yapılan sağlık kontrollerinin ardından doğaya salındı.