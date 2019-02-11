İŞ-KUR ve SGK'dan SFC Entegre Orman Ürünleri Fabrikası'na ziyaret

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kastamonu İl Müdürü Zafer Şimşek ve Türkiye İş Kurumu Kastamonu İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, Kastamonu ekonomisine büyük katkı sunan sanayi kuruluşları arasındaki SFC Entegre Orman Ürünleri Fabrikası'nı ziyaret etti.

SGK Kastamonu İl Müdürü Zafer Şimşek ve İŞKUR Kastamonu İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, SFC Entegre Orman Ürünleri Fabrikasını ziyaret etti. Ziyarette çalışmaları hakkında bilgiler veren SFC Entegre Orman Ürünleri A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu, ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı Şimşek ve Aşıcı'ya teşekkür ederek, "Yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Kastamonu ve ülke ekonomisine istihdam ve katma değer sağlıyoruz. Kendilerinin zaman zaman yaptıkları bu tür ziyaretler, Devletimizin her zaman yanımızda olduğunu hissettirmektedir ve bizlere de moral olmaktadır” dedi.

Fabrika Müdürü Bilal Karakaya, Hammadde Tedarik Müdürü Şaban Çemek, Muhasebe Müdürü Hakan Dikici ve İnsan Kaynakları Müdürü Umut Yılmaz ile konuklarını karşılayan Gülamoğlu, "Her köşesinde farklı bir güzelliği ile büyük bir hazineye sahip olan Kastamonu'nun en büyük varlıklarından biri de ormanlarıdır. Yüzde 65-70'e yakını ormanlarla kaplı olan Kastamonu, birçok firmanın hammadde ihtiyacını karşılayarak, hem doğal döngüsünü sağlıklı bir şekilde muhafaza edip sürdürmekte hem il hem de ülke ekonomisine büyük destek sağlayarak katma değer oluşturmaktadır. Ülkemiz ve Kastamonu'nun ahşap sektöründe öncü firmalarından olan SFC Entegre Orman Ürünleri San. Tic. A.Ş., 1976 yılında orman zengini Kastamonu'da il ekonomisine ve halkına yeni istihdam kapıları açarak Türkiye'nin ilk ince milim Yonga Levha hattı ile üretime başlamıştır. Açıldığı ilk günden bu yana, her geçen gün bünyesine yeni iş alanları ekleyerek büyüyen ve istihdamını artıran şirketimiz, Uluslar arası pazarda da büyük paya sahiptir” diye konuştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Zafer Şimşek ve Kastamonu İŞ-KUR İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı ise Kastamonu'da yatırımlarını ve buna bağlı olarak da istihdamı artıran Kastamonu SFC Entegre Orman Ürünleri yönetimine teşekkür ederek başarılar dilediler. İl Müdürleri, Fabrika Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu, Fabrika Müdürü Bilal Karakaya, Hammadde Tedarik Müdürü Şaban Çemek, Muhasebe Müdürü Hakan Dikici ve İnsan Kaynakları Müdürü Umut Yılmaz tarafından karşılandı ve ziyarette fikir alış verişinde bulunuldu.