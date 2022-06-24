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İş makinesinin altında kalan mermer işçisi hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde mermer ocağında çalışan bir işçi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde mermer ocağında çalışan bir işçi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.


Olay, Azdavay ilçesinde bulunan bir mermer ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mermer ocağında çalışan 35 yaşındaki Recep Süzen, geri manevra yapan iş makinesinin altında kaldı. Ağır yaralanan Süzen, olay yerinde hayatını kaybetti.


Recep Süzen'in evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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