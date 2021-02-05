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İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Taşköprü ilçesine bağlı Çördük köyünde faaliyet gösteren bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı. Jandarma dedektiflerince yapılan çalışmalar neticesinde, iş yerinden çalınan malzemeler Taşköprü ilçesinde G.K. isimli şüphelinin evinde bulundu.


Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen H.G., jandarma ekiplerince yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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