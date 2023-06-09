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İş yerine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir iş yerine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir iş yerine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.


Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 Karayolu üzerinde bulunan Yeni Tosya Metal Sanayi Sitesi'nde bir oto tamir dükkanına yaklaşık 1 metre uzunluğunda yılan girdi. Yılanı gören iş yeri sahibi itfaiye ekiplerine bildirdi. İş yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakaladı. Ekipler tarafından iş yerinden çıkartılan yılan, ekipler tarafından doğaya salındı.


Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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