İş yerlerine dadanan azılı hırsıza 39 yıl hapis cezası

Misafirlik için geldiği Kastamonu'da çok sayıda iş yerini soyan hırsız, 39 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada kendisini savunan şahıs, hamile olan kız kardeşinin kötü bir evde yaşadığını ve daha iyi bir hayat sürmesi için hırsızlık yaptığını söyledi.

Olay, 2019 yılının Mart ayında Kastamonu'da Nasrullah İş Merkezinde yaşandı. İddialara göre, İstanbul'dan Kastamonu'ya arkadaşlarını ziyarete gelen 28 yaşındaki A.Ö.Y., gece vakti 7 işyerine girerek 11 adet dizüstü bilgisayar ile bir miktar nakit para, tarihi Aşirefendi Hanından da 2 ayrı iş yerinden 6 adet dizüstü bilgisayar ile bir miktar nakip para, Belediye Caddesi'nde bir iş yerinden dizüstü bilgisayar ile bir miktar nakit para ve bir marketten de çok sayıda sigara ile bir miktar para çaldı. İhbar sonrası çalışma başlatan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 60 saat boyunca güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek olayı gerçekleştiren şahsın A.Ö.Y. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, İstanbul'da düzenlenen operasyonda A.Ö.Y., yaşadığı evde gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen dizüstü bilgisayar ile bir miktar nakit para ve bir miktar sigara ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.Ö.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 ay sonra tahliye edilen A.Ö.Y. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dava açıldı.

“Hamile olan kız kardeşim, daha iyi bir hayat sürsün diye çaldım”

Duruşmada kendisini savunan A.Ö.Y., “Suçlamaları anladım. Olay tarihinde İstanbul'da yaşayan kız kardeşimin durumu çok kötüydü. Kız kardeşim hamileliğinin son haftalarıydı ve maddi imkansızlığı nedeniyle kötü bir evde ikamet ediyordu. Ben onun daha iyi şartlarda yaşamasını istedim ve bu nedenle Kastamonu'ya gelerek çeşitli tarihlerde çeşitli işyerlerinden hırsızlık yaptım. İddianamede belirtilen işyerlerine ayrı ayrı girdiğim ve belirtilen eşyaları ve paraları çaldığım doğrudur. Yine işyerlerine girerken kapıları zorlamıştım, bu nedenle kapılar zarar görmüş olabilir, çok pişmanım. Müştekiler tarafının olay nedeniyle uğramış olduğu zararı karşılamak isterim, soruşturma aşamasında detaylı olarak ifade vermiştim, o ifadelerini tekrar ederim. Annem vefat etti, babam da görüşmüyoruz, bana yardım edebilecek bir akrabamda yoktur, bu nedenle tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Ancak bu şekilde zararları giderebilirim. Eğer cezalandırılmama karar verilecek ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesine bir itiraz yoktur” dedi.

Mağdurlar, şahsın cezalandırılmasını istedi

İşyeri soyulan mağdurlardan H.A., M.N.K., A.D., H.G. İ.T. M.Ç., Ü.Ç. ise şahsın kendilerini zarara uğrattığı için kendilerinden şikayetçi olduklarını söyledi.

39 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme heyeti, savunmaların dinlenmesinin ardından sanık A.Ö.Y. hakkındaki kararını açıkladı. Sanık gerçekleştirdiği hırsızlık olayları sebebiyle, toplamda 39 yıl 8 ay hapis cezası ile 14 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.