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İşadamı Demir, Darıca Belediye Başkanı Bıyık'ı ziyaret etti

26.

Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.


Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Darıca Belediye Başkanlığına seçilen Daday nüfusuna kayıtlı Muzaffer Bıyık'ı ziyaret etti. Ziyarette Bıyık'a hayırlı olsun temennisinde bulunan Demir, “Başkanımız, Kastamonu'nun Daday nüfusuna kayıtlı. Darıca'da seçimlerde gösterdiği başarıdan dolayı tebrik ediyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Başarılar diliyoruz. Başkanımızın her zaman yanındayız” dedi.

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