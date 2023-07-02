İşçilerin kaldığı teslim olan ev küle döndü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tuğla fabrikasının işçilerinin kaldığı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Sapaca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tuğla fabrikasının işçilerinin kaldığı evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri evi saran yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.