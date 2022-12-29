İşe gitmek için yola çıkan maden işçisi aracında ölü bulundu

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, işe gitmek için aracıya evinden ayrılan bakır madeni işçisi, aracında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren bakır madeni işletmesinde çalışan Hüseyin Erol (45), kendi aracı ile işe gitmek için yola çıktı. Vatandaşlar, Erol'un yo kenarındaki aracında hareketsizce dururken gördü. Vatandaşlar, şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hanönü İlçe Devlet Hastanesi'ne getirilen Hüseyin Erol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İlk belirlemelere göre Erol'un kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.