İŞKUR aracılığıyla okullarda çalışan temizlik personeli başvuruları başladı

Başvurular ise bugün itibariyle başladı.

9 Ekim'de çalışmaya başlayacak olan Toplum Yararına Programı ile il merkezi ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi okullarda 500 temizlik personeli ve 135 güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 635 kişi, 30 Haziran'a kadar istihdam edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda yapılacak geçici süreli istihdam için müracaatlar 23 Eylül 2019 Pazartesi günü başladı. Programlara katılmak isteyen işsiz vatandaşlar Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne şahsen, e-devlet veya www.iskur.gov.tr üzerinden müracaat edebilecekler. Başvuru yapan işsiz vatandaşlar, işe yerleştirilmeleri il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile yapılan protokole göre 2 Ekim'de noter kurası ile belirlenecek.

Programlardan yararlanmak isteyen kişilerin İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması, programa müracaat ettiği tarihte 18 yaşını bitirmiş olması, emekli ve malul maaşı almaması, açık öğretim hariç öğrenci olmaması, SGK kayıtlarına göre çalışmıyor olması gerekiyor.

Başvuru başlangıç tarihi aynı olan Toplum Yararına Programlara; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilecek. Ayrıca aynı adreste ikamet eden kişilerin toplam kazancı net asgari ücretin 1,5 katını geçmesi halinde söz konusu adreste oturan kişiler toplum yararına programa katılamayacaklar.

İlgilenen vatandaşların başvurularını Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne şahsen, e-devlet veya www.iskur.gov.tr üzerinden 27 Eylül 2019 Cuma günü sonuna kadar yapmaları gerekiyor.