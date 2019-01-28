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İŞKUR ve SGK İl Müdürlerinden KATSO'ya ziyaret

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Zafer Şimşek ile Çalışma ve İŞKUR Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu’na ziyaretinde bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Zafer Şimşek ile Çalışma ve İŞKUR Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu'na ziyaretinde bulundu.



Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Zafer Şimşek ile Çalışma ve İŞKUR Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı'yı makamında konuk etti. Ziyarette 7143 sayılı kanuna göre SGK'ya olan sigorta prim borçlarını ödenmesi, yapılandırılması, yapılandırmadan faydalanan işverenlerin istihdam teşviklerinden yararlanması gibi konularda istişareler yapıldı. Fındıklıoğlu, karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı ziyaret için Şimşek ve Aşıcı'ya teşekkür etti.

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