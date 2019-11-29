İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere hibe desteği

Destekle birlikte engelli ve eski hükümlülere kendi işlerini kurabilmeleri için 301 bin 875 TL ödeme yapılacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kastamonu İl Müdürlüğünün engellilerin ve eski hükümlülerin istihdamına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda İŞKUR Kastamonu İl Müdürlüğü, engellilerin ve eski hükümlülerin istihdam edilebilmesi için hazırlanan projeleri desteklemeye değer buldu ve sözleşme imzaladı.

İŞKUR İl Müdürlüğünde gerçekleşen imza töreninde konuşan İŞKUR İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, Türkiye genelinde toplam bin 123 adet projenin değerlendirilmesi sonucunda Kastamonu'dan müracaat eden 2 engelli ve 6 eski hükümlünün projelerinin desteğe değer bulunduğunu belirterek, “İŞKUR tarafından bu projelerin desteklenebilmesi için engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonunu kullanacak. Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeleri, eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeleri, engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeleri, engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeleri, engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeleri, ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği Korumalı İşyeri Desteğine yönelik projeleri ve engellilere yönelik diğer projeleri desteklemektedir” dedi.

Verilecek desteğin amacının engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmelerinin yolunun açılmasının amaçlandığını belirten Aşıcı, “Engellilerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmelerinin yolunun açılması ile rehabilitasyonlarına yardımcı olarak köyden kente göçü engelleyerek hayvancılığa destek sağlamak ve kişilerin dezavantajlarını avantaja çevirmektir” diye konuştu.

Kastamonu'dan İŞKUR'a sunulan projeler kapsamında 2 engelli ve 6 eski hükümlünün projelerinin desteğe değer bulunduğunu ifade eden Aşıcı, “28 Haziran 2019 tarihinde başvurusu sona eren hibe programı kapsamında kendi işini kurmak üzere hazırlanan ve desteğe değer bulunan engelli projeleri için en fazla 50 bin TL, eski hükümlüler için brüt asgari ücretin 15 katına kadar (38 bin 375 TL) İŞKUR tarafından hibe desteği verilmiştir. Türkiye genelinde toplam bin 123 adet projenin değerlendirilmesi sonucunda İlimizden müracaat eden 2 engelli, 6 eski hükümlünün projeleri desteğe değer bulunmuştur. Toplamda simental ırkı 35 adet düve ve inek alınması için engelli ve eski hükümlülerimize 301 bin 875 TL ödeme yapılacaktır” şeklinde konuştu.

Aşıcı, şunları kaydetti:

"Ayrıca engelli ve eski hükümlüler için 2020/1. dönem hibe programı fırsatına yönelik başvurular devam etmekte olup, proje rehberi www.iskur.gov.tr adresi duyurular bölümünde yayınlanmıştır.(https://www.iskur.gov.tr/duyurular/iskur-engelli-ve-eski-hukumlu-istihdamina-yonelik-desteklerini-arttirarak-surduruyor-2020-1-donemine-iliskin-proje-basvurulari-basladi/) Hibe desteği için öncelikle engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, özel sektör işyerleri, üniversiteler, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ile bu kapsamda kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlüler hazırladıkları projeleri 18 Aralık 2019 tarihi mesai bitimine kadar Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne elden teslim edebilecek veya posta ile gönderebileceklerdir.”

Konuşmanın ardından proje sahibi engelli ve eski hükümlülerle İŞKUR İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı arasında sözleşme imzalandı.