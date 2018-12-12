İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programları istihdamı artırıyor

İŞKUR'un “İşbaşı Eğitim Programı” kapsamında Kebeci Alışveriş Merkezi ile İŞKUR Kastamonu İl Müdürlüğü arasında yeni bir sözleşme imzalandı. 17 Temmuz'dan bu tarafa “İşbaşı Eğitim Programı” kapsamında çok sayıda istihdam sağladıklarını kaydeden Kebeci Alışveriş Merkezi Sahibi Zeki Kebeci, “Biz hiç işçi çıkarmadık, Mevlâ'm da çıkarmayı nasip etmesin. Böyle istihdamımızı artırarak çalışmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.

İŞKUR Kastamonu İl Müdürlüğü ile Kastamonu'nun önemli firmalarından Kebeci Alışveriş Merkezi arasında yeni bir İşbaşı Eğitim Programı sözleşmesi imzalandı. 17 Temmuz'dan bu tarafa İşbaşı Eğitim Programı kapsamında çok sayıda istihdam sağladıklarını kaydeden Zeki Kebeci, hiç işçi çıkarmadan, istihdamı da artırarak çalışmaları sürdürmek istediklerini söyledi.

İŞKUR'daki imza programında açıklama yapan Zeki Kebeci, işe alımlarla ilgili rakamsal bilgiler paylaştı. Zeki Kebeci, “Bu program kapsamında 17 Temmuz'da 30 kişi, 13 Eylül'de 25 kişi, 1 Ekim'de 2 kişi, 11 Ekim'de 30 kişi, 10 Aralık'ta ise 22 kişi almışız ve bu personeller çalışmalarına şu anda devam ediyorlar. Şükürler olsun hiç iş çıkışı yok. Ben, müdüre hanım ve devletimize bize bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, İŞKUR çok güzel çalışıp, bizlere çok yardımcı oluyor. 3 aylık eğitim programından sonra çalışanlarımızı kendi bünyemize alıyoruz. Ben şu ana kadar hiç işçi çıkarmadım, Mevlâ'm da çıkarmayı nasip etmesin” dedi.

“İstihdam edilebirliği artırmak en büyük hedefimiz"

İŞKUR İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, “Öncelikle hayırlı olsun ve teşekür ediyoruz. İş Başı Eğitim Programlarının amacı; mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere, mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak bu kişilerin istihdam edilebilirliğini artımak. En büyük amacımız bu... Tabii bir diğer amacımız; biz yılda bir kez iş gücü piyasası araştırmaları yapıyoruz. Bunu hem basın yoluyla deklare ediyoruz, hem de internet sitemizde yayınlıyoruz. Bu iş gücü piyasa araştırmalarımız da ilimizde 20+ istihdam sağlayan tüm işyerlerimiz, birebir iş ve meslek danışmanlarımız tarafından iş yerinde ziyaret edilerek bir anket uygulaması yapılıyor. Bu yaptığımız anketleri de raporlaştırarak yayınlıyoruz. Bu anketteki en önemli olaylardan bir tanesi, iş verenlerimizin gelecek dönemde hangi tür işçiye ihtiyaçları olacak, hangi meslekte ihtiyaçları olacak ve yahutta bir iş verenimizin hangi meslekteki kişiyi bulmakta güçlük çekiyor bunu soruyoruz. Tabii ki bu iş başı eğitim programlarının bir ikinci önemli amacı işveren, nitelikli iş gücü temin etmekte sorun yaşıyorum diyor. O zaman diyoruz ki; mesleki eğitim kursu açalım, ama bu iş verenin kolayına gitmiyor” şeklinde konuştu.

İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, “ İş veren bir an evvel kişiye iş başı yaptırmak istiyor. O zaman diyoruz; ister biz yardımcı olalım, isterseniz siz kendi müracaatlarınızdan değerlendirin. Elemanı seçin, iş başına alın, kendiniz elemanı yetiştirin. Tabii ki bu süreçteki mali boyutunu Devlet karşılayınca da, devamında siz de istihdam edin diyoruz. Yani kısacası; özellikle nitelikli iş gücü temin etmekte zorlanan iş verene, işe alacakları kişileri iş yerinde belirli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek, kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunmakta. İş Başı Eğitim Programının özü bu” ifadelerini kullandı.

İş Başı Eğitim Programı kapsamında Kastamonu'da şu ana kadar 1100 kişinin İŞKUR desteği ile çalıştığının altını çizen Aşıcı, bu insanların istihdamını belirli bir süreç içerisinde takip ettiklerini de belirtti. Aşıcı: “İş Başı Eğitim Programı çok doğru, çok yerinde bir program” dedi.