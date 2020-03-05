Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'nın, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Denetimi gerçekleşti.

Türk Standartları Enstitüsü Baş Denetçisi Ertuğrul Altındağ tarafından belge yenileme tetkiki yapıldı.

TOBB Akreditasyon sistemi kapsamında yer alan ISO 9001:2015 denetiminde, üst düzey liderlik, risk ve fırsatlar yasal şartlar, teknoloji sosyal-kültürel-şartlar kuruluşun kültürü, bilgisi, performansı gibi hususlar dokümantasyon ve uygulama açısından uygunluğu incelendi.

Denetim sonucunda TSE Baş Denetçisi Altındağ, “ISO 9001: 2015 KYS belge yenileme tetkikinde, standarda uygun sistemin kurulduğu ve yürütüldüğü görülmüş olup, Odamızın denetimi başarıyla gerçekleştirilmiştir” dedi.