İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Denetimi gerçekleşti

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nın, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Denetimi gerçekleşti.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'nın, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Denetimi gerçekleşti.


Türk Standartları Enstitüsü Baş Denetçisi Ertuğrul Altındağ tarafından belge yenileme tetkiki yapıldı.


TOBB Akreditasyon sistemi kapsamında yer alan ISO 9001:2015 denetiminde, üst düzey liderlik, risk ve fırsatlar yasal şartlar, teknoloji sosyal-kültürel-şartlar kuruluşun kültürü, bilgisi, performansı gibi hususlar dokümantasyon ve uygulama açısından uygunluğu incelendi.


Denetim sonucunda TSE Baş Denetçisi Altındağ, “ISO 9001: 2015 KYS belge yenileme tetkikinde, standarda uygun sistemin kurulduğu ve yürütüldüğü görülmüş olup, Odamızın denetimi başarıyla gerçekleştirilmiştir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.