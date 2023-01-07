İstanbul Havalimanını süsleyen mermer, coğrafi işaret aldı

İstanbul Havalimanında kullanılan 'Kastamonu maroon marinace mermeri' coğrafi işaretle tescillendi.

Kastamonu'da üretilen ve İstanbul Havalimanında da kullanılan 'maroon marinace mermeri', Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Coğrafi işaret ile tescillenen mermer, Kastamonu Kurşunlu Han'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Toplantıya Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ve sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda mermer ile birlikte Kastamonu'da coğrafi işaretli ürün sayısının 31'e yükseldiği belirtildi.

“Bu bir zenginlik ve Kastamonu'nun değerlerine değer katan bir belge oldu”

Kastamonu'daki coğrafi işaretli ürün sayısını 35'e yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Vali Avni Çakır, “Tırnak bağı da aynı anda coğrafi işaret adlı. Bizim amacımız 35'e çıkarmak, hedefimize de hızlı bir şekilde yaklaşıyoruz. Şu anda incelmesi süren ürünlerimiz de tamamlandıktan sonra bu sayıyı önce 35'e daha sonra da 40'a çıkaracağız. Kastamonu doğallığın merkezi, bozulmamış kültürün merkezi diyoruz, dolayısıyla her konuda coğrafi işaret alacak ürünlerimiz var. Kastamonu deyince akla ilk etapta ormancılık geliyor. Bir taraftan da Kastamonu'nun biz maden memleketi olduğunu söylüyorduk özellikle mermer madeninde çok güçlüyüz. Maroon marinace ürünümüzün dünyada bu kadar tutulduğunu ben de öğrenmiş oldum. Başta dünyanın sayılı havalimanlarından İstanbul Havalimanı olmak üzere belirli başlı turizm merkezilerinde kullanılması da zaten ürünün kalitesini gösteriyor. Ürününüz güzel ve kaliteliyse pazarlamada sıkıntı olmuyor, dünya tanıyor ama güzelliğin de tescili için de böyle bir belge gerekiyor. 1,5-2 yıl gibi bir uğraştan sonra geçen hafta itibarıyla alındı. Bu bir zenginlik ve Kastamonu'nun değerlerine değer katan bir belge oldu. Özellikle maden ve mermer konusunda Kastamonu'nun ne kadar ileri olduğunun da bir göstergesi oldu. Bu anlamda zaten Pınarbaşı, Azdavay başta olmak üzere mermer konusundaki konumumuzu biliyorduk ama coğrafi işaret almak ve dünya pazarındaki konumumuzu da bu vesileyle öğrenmek bize güç verdi. Hep beraber değerlerimizi, kültürümüzü sahip olduğumuz mirasımızı tanıtmak, duyurmak konusunda el birliğiyle hareket edeceğiz” dedi.

“Kastamonu'muzun coğrafi işaretli ürün sayısı her geçen gün artıyor”

Kastamonu maroon marinace mermerine coğrafi işaret alınmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise “Kastamonumuzun coğrafi işaretli ürün sayısı her geçen gün artıyor. Rakamımız 30'u geçti. Onlardan bir tanesi de bu ürünümüz oldu ama genellikle bizdeki ürünler gastronomi ağırlıklıydı. Bu tarz bir ürünün varlığı da Kastamonu'ya ayrı bir değer katacak. Bize düşen hem bunun tanıtımına katkı da bulunmak hem de mümkün olduğunca Kastamonu'da bu mermeri kullanıp dışarıdan gelenlere bir göz aşinalığı oluşturmaya çalışmak. Hem İstanbul Havalimanı'nda kullanılmış hem de bazı yerlerde kullanılmış. İnşallah şehre büyük bir katkı verecek ben inanıyorum" diye konuştu.