İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'dan Kastamonu'ya gelenler, 14 gün karantinaya alınacak

Doğanyurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, İstanbul’dan Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesine gelecek olanların 14 gün boyunca karantinaya alınacağını kararlaştırdı.

Doğanyurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, İstanbul'dan Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine gelecek olanların 14 gün boyunca karantinaya alınacağını kararlaştırdı.


Doğanyurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, son günlerde ilçede artış gösteren korona virüs vak'alarının önüne geçebilmek amacıyla yeni tedbirler aldı. Doğanyurt Kaymakamı Tahir Yılmaz başkanlığındaki toplanan Doğanyurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında 7 Kasım Cumartesi gününden itibaren İstanbul ilinden Doğanyurt ilçesine gelen vatandaşlara 14 gün süreyle karantina uygulanmasına, cafe, kahvehane, çay ocakları vb. işletmelerin en geç saat 20.00'de kapanmasına, cenaze nedeniyle yemek ve mevlit organizasyonlarının yasaklanmasına karar verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.